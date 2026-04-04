Si ribaltano in un fosso, 4 persone coinvolte in un incidente

Incidente, all'alba di sabato 4 aprile, in località Brianco di Santhià. Intorno alle 4,20, la squadra del distaccamento volontario di Santhià è intervenuta sulla SP54, per un incidente stradale autonomo dove sono state coinvolte quattro persone. La vettura sulla quale viaggiavano, dopo essere uscita di strada, ha capottato in un fosso a lato della carreggiata.

Giunta sul posto la squadra dei Vigili del Guoco ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area e del veicolo che era alimentato a gpl mentre le persone coinvolte nell'incidente sono uscite autonomamente dall'autovettura.