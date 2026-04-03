Incendio in un alloggio di viale Volta: c'è un morto

Dramma in viale Volta dove una persona è stata rinvenuta cadavere dai Vigili del Fuoco, intervenuti per domare un incendio in casa. L'allarme è scattato nella serata di giovedì 2 aprile, intorno alle 22: la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli, insieme all’autoscala e all’autobotte, sono intervenute in viale Volta per un incendio in un’abitazione.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco sono entrati nell’appartamento passando dal balcone al secondo piano con l’ausilio dell’autoscala. Successivamente hanno provveduto alla completa estinzione delle fiamme, rinvenendo una persona priva di vita.

Presenti anche il personale sanitario e una pattuglia dei Carabinieri per gli accertamenti del caso.