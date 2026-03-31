Insieme per Gaza Vercelli: le nostre attività nel mese di marzo

Ottimo bilancio degli eventi organizzati da INSIEME PER GAZA VERCELLI nel mese di marzo a partire dalla serata organizzata venerdì 13 us presso il Circolino dell’Isola, atto ad approfondire le modalità concrete per applicare il boicottaggio alle radici economiche e finanziarie dei prodotti di provenienza israeliana che nutrono il massacro nella striscia di Gaza e Cisgiordania e ora, purtroppo, ben oltre.

Ognuno di noi, con semplici e consapevoli atti quotidiani, può fare la differenza e contribuire almeno al rallentamento del primo genocidio in diretta social della storia.

All’incontro hanno partecipato CARLO TAGLIACOZZO di BDS Torino (Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni) e RAFFAELLA TARICCO responsabile dell’associazione UN AIUTO PER LA PALESTINA a cui sono state devolute le offerte raccolte nel corso della serata.

Sempre a sostegno di UN AIUTO PER LA PALESTINA andranno anche le donazioni effettuate in piazza Cavour durante il weekend del 28 e 29 marzo durante l’esposizione permanente della mostra fotografica dal titolo

“QUI RESTEREMO” una raccolta di immagini scattate da un gruppo di fotoreporter palestinesi a rischio della loro vita, durante le operazioni militari dell’Idf (Israeli Defense Forces).

Nei due giorni di allestimento in piazza Cavour, la mostra ha suscitato l’interesse, la commozione e il coinvolgimento emotivo di molti visitatori che hanno sostato in silenzio di fronte alle immagini che suscitano quel senso di “pietas” che ci rende umani e solidali con il dolore altrui.

Molto gradite sono state le visite, sabato di Adelmo Cervi, figlio di uno dei sette fratelli Cervi, trucidati dalla violenza nazifascista nel 1943, che ha portato personalmente e come ANPI il suo sostegno alle attività di solidarietà con il popolo palestinese e domenica di mons. Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli, che si è soffermato a riflettere di fronte alle intense fotografie sottolineando la violenza che continua a perpetrarsi attraverso atti di guerra e crimini contro l’umanità, da parte del governo israeliano, nel più totale disprezzo e violazione del diritto internazionale.





Le attività di Insieme per Gaza Vercelli proseguiranno e possono essere seguite anche sulla nostra pagina facebook Insieme per Gaza Vercelli



