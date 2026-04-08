Haiki+: l’impianto di Palazzolo Vercellese si trasforma in palcoscenico per "Green Days" tra cultura e sostenibilità

Haiki+, società attiva nel business dell’Ambiente e dell’Economia Circolare, con il patrocinio del Comune di Palazzolo Vercellese, presenta "Green Days", spettacolo teatrale che affronta i temi della sostenibilità e del rapporto tra uomo e natura all’interno dell’iniziativa "Teatro negli Impianti", in collaborazione con Campo Teatrale.

L'evento si terrà domenica 12 aprile a partire dalle ore 16:00 presso l’impianto di Palazzolo Vercellese in Via Cerretta 30 e rappresenta un'iniziativa che punta a trasformare uno spazio industriale in un luogo di confronto aperto per la comunità. Nel corso del pomeriggio interverranno Bruno Longo, Sindaco di Palazzolo Vercellese e Giovanni Rosti, Amministratore Delegato di Haiki+.

L’iniziativa nasce dalla volontà di Haiki+ di unire cultura, territorio ed economia circolare, trasformando un impianto industriale in uno spazio aperto alla comunità per sensibilizzare la cittadinanza e promuovere un’economia circolare che non sia solo tecnica, ma anche culturale. "Green Days" mette in scena la storia di un padre single e della figlia adolescente, un’attivista ambientale estremista. In un mondo che sembra "bruciare" all'esterno, i due protagonisti si trovano a dover navigare tra sogni, disillusioni e la ricerca di una propria verità interiore. La performance utilizza la chiave teatrale per esplorare le sfide ambientali contemporanee e stimolare una riflessione profonda sulla coscienza individuale.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma i posti disponibili sono limitati ed è quindi necessario registrarsi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezK86e90d7ehlVFXAqLE2mXha9lRPib2rU6Mh8192DbZMA-w/viewform

Al termine dello spettacolo è previsto un rinfresco per tutti i presenti.

In occasione della replica dello spettacolo, sarà inoltre possibile effettuare donazioni a sostegno di NGF Pro Loco di Palazzolo Vercellese, contribuendo concretamente a iniziative a favore del territorio.