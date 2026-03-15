Super nevicata in Valsesia: disagi alla viabilità, alberi caduti, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

Manto nevoso che raggiunge il metro e strade chiuse, in alta Valsesia, per il pericolo di slavine, dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Piemonte dalla giornata di sabato. Le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, del Comando di Vercelli e del distaccamento volontario di Cravagliana sono impegnate in tutto il territorio che va da Roasio e Gattinara fino all'alta Valsesia per taglio piante pericolanti che invadono le sedi stradali, è stata liberata anche un’abitazione nel Comune di Gattinara a causa della caduta di un albero, il tutto a seguito delle abbondanti piogge e nevicate ancora in corso.

La Provincia segnala la chiusura delle seguenti provinciali: S.P. 10 nel tratto Rimasco - Rima, S.P. 124 tra Ferrate e Carcoforo e S.P. 82 tra frazione Piana e Rassa.

In Comune di Alagna, invece, risultano chiuse: la strada della Val Vogna dalla località Madonna delle Pose; la strada comunale dell’Acqua Bianca da Merletti superiore e la pista ciclabile da Schennine a Balma e dal Gabbio ad Alzarella. La nevicata si sta protraendo, come previsto, e durerà per tutta la mattinata di domenica fino al primo pomeriggio: ad Alagna e Riva Valdobbia il manto nevoso ha raggiunto il metro nei centri abitati e di un 120 centimetri nelle frazioni della Val Vogna.

Le strade di fondavalle sono percorrisbili con dotazioni invernali.