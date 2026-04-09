Bruciano i boschi della Val Mastallone - foto

Continuano a bruciare i boschi della Val Mastallone. Il rogo che si è sviluppato tra Cravagliana, Fobello e Rimella resiste, alimentati dal vento che ostacola le operazioni di Vigili del Fuoco e Aib presenti da giorni in zona.

Anche nella giornata di mercoledì, ininterrottamente dalla notte, sono continuate le operazioni di spegnimento e presidio da parte dei Vigili del Fuoco nel Comune di Cravagliana, località Valbella e Ferrera. La costante presenza di vento, a volte a raffiche molto forti, rende difficile e complicato il contenimento e lo spegnimento dell’incendio.

Sul posto è sempre presente una squadra del distaccamento di Varallo dotata di autobotte, attrezzature e mezzi per incendi boschivi, una squadra DOS (direttore operazioni di spegnimento) proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Verbania, una squadra con l'Ucl (posto di Comando Avanzato) il funzionario di servizio e una squadra del distaccamento Volontario di Cravagliana. Sono presenti inoltre le squadre di volontari AIB con la colonna mobile regionale, 2 elicotteri regionali AIB, 2 elicotteri Erickson (Toro Seduto e Chochise) dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e Carabinieri Forestali.

A causa del rischio di distacco di pietre dalla parete rocciosa, nella notte è stata chiusa la provinciale 9 dalla frazione Ferrera.