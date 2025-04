Il Canavese da scoprire: una guida per raccontare una terra ricca di storia, sapori e tradizioni

Ci sono luoghi che parlano attraverso i sapori, i paesaggi, le mani di chi ogni giorno li rende unici, che hanno segnato profondamente la storia economica, industriale e culturale del nostro Paese, che continuano a contribuire con il loro patrimonio storico e artistico, luoghi dal grande fascino e importanza per la memoria collettiva italiana. Il Canavese è uno di questi e oggi, per la prima volta, le sue eccellenze trovano voce in una Guida che racconta la sua anima autentica, fatta di tradizione, innovazione e passione.

Un’opera senza precedenti per raccontare il meglio del territorio realizzata dall’Associazione Canavese2030, fortemente voluta dal suo Presidente Fabrizio Gea, in collaborazione con la casa editrice Atene del Canavese.

La Guida – che sarà disponibile sia in versione cartacea che digitale, e sarà raggiungibile anche attraverso il sito web www.canavese.com e una app dedicata – verrà presentata ufficialmente l’11 aprile con una Cena di Gala presso il Castello di Pavone Canavese (TO), all’interno della rassegna Festival “Contaminazioni - #Turismo ed Eventi in Canavese”, organizzati da Canavese 2030 nel corso dell’anno.

Testimonial e moderatrice della serata la giornalista e scrittrice Claudia Conte.

Un progetto nato dal desiderio di raccontare il cuore pulsante di questa meravigliosa terra, fatta di persone, storie e tradizioni che meritano di essere conosciute e valorizzate.

Gli indirizzi sono stati costruiti negli anni con un meticoloso, dettagliato e profondo lavoro di mappatura e di censimento, con 7 sezioni e 766 eccellenze distinte e ben definite: 1) Itinerari, tra percorsi suggestivi per scoprire il territorio attraverso esperienze uniche; 2) Mangiare, con i migliori ristoranti, trattorie e osterie dove assaporare la cucina autentica; 3) Bere, tra cantine, birrifici e distillerie che offrono il meglio della tradizione enologica e brassicola; 4) Dormire, il meglio delle strutture d’eccellenza per soggiorni indimenticabili; 5) Comprare, botteghe e negozi che custodiscono il vero spirito locale; 6) Artigiani, maestri della lavorazione tradizionale e contemporanea; 7) Prodotti, una selezione di specialità uniche, simbolo di qualità e identità territoriale.

Non solo un elenco di luoghi e realtà d’eccellenza, ma un vero e proprio viaggio emozionale alla scoperta di chi, con passione e dedizione, custodisce e rinnova l’anima del Canavese. Dai profumi avvolgenti delle cucine tipiche ai calici che racchiudono l’essenza delle colline, dalle mani sapienti degli artigiani ai sentieri che conducono alla scoperta di panorami mozzafiato. Questa Guida è il compagno perfetto per chi vuole lasciarsi sorprendere, emozionare e ispirare dalla ricchezza di un luogo che custodisce storie, sapori e saperi unici.

Ogni pagina è un invito a esplorare e a lasciarsi sorprendere. Un omaggio a chi crede nel valore del proprio lavoro e nella bellezza di un territorio che ha ancora tanto da raccontare. Chi lo vive ogni giorno lo ricoprirà con occhi nuovi, e chi ancora non lo conosce potrà innamorarsene. Perché è un’esperienza che merita di essere vissuta, e ora finalmente ha la sua voce. Il Canavese è pronto a conquistare il cuore di chi lo scopre.