Scopello, inaugurata la piazzola notturna per l'elisoccorso

E' stata inaugurata nella serata di martedì 24 marzo la nuova piazzola per l’atterraggio dell’elisoccorso, realizzata dal Comune di Scopello in località Giare. «Insieme al vicesindaco Marco Demiliani, ho seguito le diverse fasi per la realizzazione della piazzola – spiega il sindaco Antonella De Regis – che è stata costruita secondo le indicazioni del Servizio di Elisoccorso Regionale. È un’area progettata ad hoc per il decollo e l’atterraggio degli elicotteri utilizzati dal 118, fondamentale per le emergenze sanitarie, libera da ostacoli, dotata della segnaletica orizzontale con la lettera “H” e di tutta la segnaletica verticale che ci è stata richiesta».

I lavori effettuati dal Comune di Scopello hanno comportato l’adeguamento del terreno, che per questo tipo di utilizzo ovviamente non deve essere fangoso né cedevole, non deve contenere detriti, sabbia o polvere che possa no essere sollevati dal rotore. L’area sarà anche adatta per l’operatività notturna. L’inaugurazione si è tenuta alle ore 21,30 di martedì 24 marzo, da Torino è arrivato l’elicottero del 118 per il primo atterraggio ufficiale, atteso da una piccola folla di scopellesi e di autorità del territorio, tra cui il Presidente dell’UMV, Francesco Pietrasanta, il Sindaco di Scopa, i rappresentanti del Soccorso Alpino e della CRI.

«Questi sono momenti che mi piacciono – ha esordito la prima cittadina – fare cose per le persone, offrire loro nuovi servizi. La piazzola d’atterraggio per l’elisoccorso rappresenta, per il Comune di Scopello, un importante tassello per la sicurezza dei nostri cittadini e per i turisti – ha aggiunto – abbiamo da poco completato l’arredamento dell’ambulatorio comunale, ora variamo questa struttura che è cruciale per la rapidità del trasporto pazienti e per le operazioni di soccorso non solo per il nostro paese, ma anche per tutta la media Valsesia, considerando che le altre due piazzole attualmente operative si trovano ad Alagna e Varallo. Siccome sono per la meritocrazia – ha poi concluso Antonella De Regis – voglio sottolineare che questa realizzazione è stata fortemente voluta e seguita passo passo dal Vicesindaco Marco Demiliani, per questo desidero che il taglio del nastro spetti a lui».

Con commozione, Demiliani ha accolto l’invito del sindaco e ha proceduto all’inaugurazione del manufatto, dando ufficialmente il via all’operatività della nuova piazzola.

Tra i presenti, anche un piccolo cittadino di Scopello, Leonardo Zacquini, 2 anni appena, a cui il sindaco ha donato il nastro tricolore: insieme, hanno scattato una fotografia a suggellare il patto generazionale tra la Scopello di oggi e quella del futuro, a cui Antonella De Regis si impegna a consegnare un paese a servizio e tutela di tutti i cittadini.