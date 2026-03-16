Piante cadute e allagamenti: Vigili del Fuoco al lavoro dopo il maltempo

Altra giornata di lavoro, domenica 15 marzo, per i Vigili del Fuoco, chiamati a intervenire in diverse zone della provincia a causa dei danni provocati dal maltempo.

Il personale del distaccamento permanente di Varallo è intervenuto nel Comune di Cellio con Breia in località San Bernardo per una pianta che ha tranciato i cavi Enel e quelli della Telecom; successivamente sempre nel Comune di Cellio con Breia per l'allagamento di uno scantinato, per proseguire poi nel Comune di Scopello per una pianta caduta su un’autovettura, un allagamento nel Comune di Varallo e nel Comune di Roasio per liberare la sede stradale da una pianta divelta.