La Novara-Varallo compie 140 anni: cinque viaggi celebrativi con il treno storico

La linea ferroviaria Novara–Varallo festeggia i 140 anni dalla sua apertura: il primo treno raggiunse la Valsesia l’11 aprile 1886. Per celebrare l’anniversario, sono in programma cinque viaggi lungo la storica tratta.

Il primo appuntamento è domenica 12 aprile, con partenza alle 9,10 dalla stazione di Novara, soste a Fara Novarese (9,45) e Romagnano Sesia (10,10) e arrivo a Varallo alle 11,20. Il rientro è previsto dalle 17, con soste intermedie a Romagnano (17,59), Fara (18,19) e capolinea a Novara alle 18,55. Il biglietto andata e ritorno costa 35 euro, mentre quello ridotto per bambini dai 4 ai 12 anni è di 25 euro.

Ogni tagliando, prenotabile sul sito del Museo Ferroviario Valsesiano, include il servizio di accoglienza a bordo da parte di guide turistiche abilitate e volontari, oltre alla possibilità di scegliere un itinerario guidato tra il centro storico di Varallo o il complesso Unesco del Sacro Monte, raggiungibile con la funivia gratuita riservata ai passeggeri.