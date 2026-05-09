Cigliano: il sindaco Testore replica alle affermazioni del consigliere Marchetti su fasce deboli e servizi sociali

Riceviamo e pubblichiamo.

Durante il consiglio comunale del 7 aprile e in un successivo video su facebook, il consigliere Marchetti afferma che quando era lui a rivestire la carica di sindaco di Cigliano ha sempre avuto un occhio di riguardo per le fasce più deboli e per i servizi sociali. Peccato che questi siano i numeri: nel 2020 sono stati impegnati Euro 262.215,99 (9,33%), nel 2021 Euro 235.460,76 (7,84), nel 2022 Euro 273.564,58 (7,37%), nel 2023 Euro 295.612,93 (8,77%), nel 2024 Euro 326.932,70 (9,27% - compresi Euro 57.608 di contributi regionali), nel 2025 (amministrazione Marchetti/Testore) Euro 284.178,86 (8,28%), nel 2026 amministrazione Testore Euro 336.635 (previsione) 8,95%.

Questi dati indicano chiaramente le somme destinate ai servizi sociali e alla loro incidenza sulle spese correnti totali: lasciamo ai cittadini fare le valutazioni del caso, sulla sensibilità o meno in merito a questi temi, sia sull’operato del duo Marchetti/Crittino e sia sull’operato della nostra attuale amministrazione.

Inoltre Marchetti e Crittino spieghino, per favore, ai ciglianesi perché nulla è arrivato a questo paese dei fondi PNRR, eccezion fatta per quelli per la digitalizzazione, fondi di cui hanno usufruito tutti i Comuni d’Italia. Tra l'altro la signora Crittino ci spieghi, anche, dall’alto della sua passata gestione (che le ricordo ha raccolto 25 preferenze ed un posto fuori dal consiglio comunale) che impianto fotovoltaico si può fare con i 117.000 Euro delle compensazioni nucleari ? Come da lei riportato sui social in questi ultimi giorni. Ci indichi per il bene della collettività il fornitore a cui rivolgersi per poter fare un impianto che garantisca la produzione di energia elettrica che soddisfi sia il municipio che la scuola al costo di 117.000 Euro. Più che la Casa Comune ci sembra che lei giochi nella casa delle bambole, dove la fantasia non è mai supportata dalla concretezza e soprattutto dalla verità nel racconto ai ciglianesi.

In conclusione ritorniamo sull’Ortensia Marengo. Abbiamo chiesto al Tribunale di Vercelli di nominare un tecnico per la redazione della perizia sullo stato dell’immobile già ad agosto 2024 e purtroppo, per un ricorso presentato dal progettista e direttore dei lavori, solo a fine 2025 abbiamo avuto questa nomina. In questi mesi l’ing. Chiara Monopoli, tecnico nominato, ha fatto diversi sopralluoghi e diverse verifiche sull’immobile ed ha richiesto in questi ultimi giorni, proprio per poter produrre un elaborato completo, una proroga al Tribunale di Vercelli al 20 settembre 2026. Solo dopo le risultanze di questa perizia, come abbiamo sempre sostenuto e come tutti hanno compreso, tranne forse la signora Crittino, decideremo cosa fare con il chiaro obiettivo, qualora vi sia un riscontro in tal senso (come vivamente speriamo) di avviare immediatamente il recupero dell’immobile, onde evitare di condannare ulteriormente i piccoli ciglianesi e i loro insegnanti a vivere l’esperienza della scuola materna nelle aule dell’Istituto Comprensivo, scelta fatta proprio dalla signora Crittino e dalla amministrazione precedente. Del pari, agiremo nei confronti di chi ha reso impraticabile questo edificio o per scelte fatte successivamente alla chiusura dello stesso.

Il sindaco Giorgio Testore