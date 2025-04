Maltempo: oltre 80 interventi dei Vigili del Fuoco in meno di 24 ore - foto

I Vigili del Fuoco di Vercelli hanno svolto più di 80 interventi nelle ultime 24 ore a causa degli effetti delle ingenti piogge che si sono riversate sul territorio della provincia a partire dal pomeriggio di mercoledì. Su tutto il territorio sono state numerose le attività di soccorso tecnico urgente per danni d'acqua, allagamenti di porzioni di abitazioni e alberi pericolanti.

In Valsesia le attività hanno riguardato anche frane e smottamenti, in particolare si segnala in località Alpe di Campo un evento valanghivo di dimensioni notevoli, che ha ostruito il passaggio del Rio Campo a monte delle frazioni Pedemonte, Ronco e San Nicolao del Comune di Alagna, temporaneamente evacuate dal sindaco e successivamente rese accessibili dopo aver constatato che il torrente riusciva a fluire nuovamente a valle dell’ostruzione causata dalla valanga. Sulla strada provinciale SP299, unica via di comunicazione per raggiungere i Comuni dell’alta val Sesia, invece in differenti punti si sono riversati cumuli e detriti conseguenti a smottamenti del terreno, parzialmente rimossi per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso.

Nell'area pianeggiante della provincia si segnalano inoltre anche soccorsi a persone rimaste bloccate nelle proprie abitazioni a causa dell'allagamento delle zone circostanti per lo straripamento di canali e torrenti, come accaduto nei comuni di Santhià e Prarolo. In altre zone l'esondazione di altri corsi d'acqua in alcuni tratti al momento non ha generato criticità per la pubblica incolumità.