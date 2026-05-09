Comune di Cigliano: perplessità sulle modifiche alle linee di trasporto che attraversano il paese

Il problema trasporti pubblici sta interessando Cigliano ed i paesi limitrofi, come sottolinea il sindaco Giorgio Testore:.

«Abbiamo interessato Atap in merito alle modifiche alle linee di trasporto che attraversano il nostro paese - dice -. A tal proposito, già a fine marzo, è stato richiesto un incontro con la direzione di Atap e nulla ricevendo, abbiamo inviato comunicazione in data 23 aprile alla dottoressa Laura Sassetti, rappresentante vercellese in seno al consiglio di amministrazione dell’Azienda per manifestare tutte le nostre perplessità alle variazioni fatte sulle linee sollecitando un confronto; in data 28 aprile abbiamo inoltre trasmesso la raccolta firme che ci è pervenuta direttamente dagli utenti nello stesso giorno. E’ stata nostra cura altresì inviare ai Comuni limitrofi comunicazione per avviare insieme un confronto con Atap; al momento l’unica amministrazione che ci ha dato un riscontro è il Comune di Villareggia. Sarà nostro compito, oltre che sollecitare quanto prima Atap ad organizzare questo incontro, tenere informati gli utenti sull’evolversi della situazione, che riteniamo molto grave nei confronti degli utenti che fruiscono del servizio.»