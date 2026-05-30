Operazione nazionale della Polizia di Stato. 1335 arresti e oltre 450 kg di droga sequestrati

Si è conclusa ieri un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori.



Sono stati sequestrati complessivamente circa 430 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.

A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto Colt Ar15, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, teser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette



Nel corso dell’operazione, sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

Nel territorio di Vercelli, la locale Questura ha concorso all’operazione di alto impatto, con un’attività investigativa e di intensificazione del controllo del territorio che ha consentito di controllare 953 soggetti, di cui 8 minorenni.

L’operazione di alto impatto ha determinato l’arresto di 9 soggetti e l’emissione di 24 deferimenti in stato di libertà, di cui uno nei confronti di un minore.

Nel corso dell’operazione finalizzata a contrastare la cd. “criminalità diffusa”, e l’attività di spaccio, sono state sequestrate tre armi bianche - tra cui un coltello - e il seguente quantitativo di sostanza stupefacente: 0,77 g di tipo cocaina, 1.203 g di Ecstasy e circa 2 g di cannabinoidi.