Vigili del Fuoco alla ricerca di una persona scomparsa nel fiume Sesia

Mezzi dei Vigili del Fuoco in azione, dalle 18,30 di venerdì, alla ricerca di una persona dispersa nel fiume Sesia nella zona di corso Rigola, all'altezza del ponte della ferrovia. Sul posto è intervenuto personale specializzato nelle ricerche fluviali, con gommone e sub, mentre un elicottero sta sorvolando la zona.

L'intervento è ancora in corso: al momento non è nota l'identità della persona scomparsa in un tratto in cui, purtroppo, si sono verificati frequenti e drammatici episodi di annegamento, oltre che alcuni fortunosi salvataggi. Si tratterebbe, però, di un ragazzo molto giovane.

Nel tratto è in vigore, da tempo immemore, un'ordinanza di divieto di balneazione di cui non tutti, evidentemente, sono a consocenza e che, anche per questo, viene ignorata, con conseguenze spesso tragiche.