Cigliano: una serata... ad alta quota

Serata ad alta quota presso il salone Polivalente: Marco Camandona, alpinista valdostano, di origine ciglianese, è stato ospite della manifestazione Gioca lo Sport.

L’assessore allo sport Maurizio Regis ha aperto l’incontro presentando (in collaborazione con la responsabile del C.A.I. di Cigliano Franca Merlo) Camandona ed illustrandone le imprese (la scalata di quattordici vette oltre gli ottomila metri). Un momento particolarmente emozionante e coinvolgente si è vissuto con la proiezione del docufilm relativo alla scalata del Gasherbrum I e Gasherbrum II. Le difficoltà per raggiungere la montagna, l’acclimatamento, i vari campi base attuati per conquistare la cima, l’aiuto dei compagni della spedizione Abele Blanc (insieme nel 2000 guadagnarono il K2) e Dante Luboz. In conclusione dell’evento l’Assessore Regis ha consegnato una targa ricordo a Marco Camandona.