Isola, si "stringe" il progetto di via Egitto: 3 palazzine anziché 4

Pressato dalla scadenze del Pnrr il Comune "stringe" il progetto di via Egitto: tre palazzine al posto delle quattro previste nel Pinqua Isola Verde, e una corsa contro il tempo per arrivare al 30 giugno con i lavori finiti. Dopo un lungo stop, segiuito all'abbattimento dei vecchi immobili di edilizia popolare, il Comune cerca di portare a casa almeno una parte dell'ambizioso piano che avrebbe dovuto ridisegnare gli spazi per l'edilizia popolare: scendono a 60 i nuovi alloggi che, sulla carta, dovrebbero essere realizzati con la rimodulzione del progetto approvato in una recente delibera di giunta.

Nel documento si sottolineano le molte difficoltà incontrate nell'esecuzione di un intervento che, fin dall'inizio, prevedeva tempi strettissimi di realizzazione: ritardi nella consegna del progetto esecutivo, «isultato carente di alcuni elaborati e con numerose non conformità rispetto al Piano di fattibilità tecnico-economica, in particolare rispetto alle quantità e dei prezzi unitari delle lavorazioni, con un aumento delle opere per oltre 3 milioni di euro». Inoltre la presenza di nidi di balestrucci aveva costretto l'amministrazione a rinviare le opere di demolizione di uno degli stabili dall'estate all'autunno.

La rimodulazione del progetto, con la riduzione del numero di immobili da costruire è l'estremo tentativo messo in campo prima di gettare la spugna: il ministero delle Infrastrutture ha accolto la richiesta di proroga, spostando al 30 giugno la chiusura del cantiere: ultimo appello prima della perdita del finanziamento.