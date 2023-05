Il pellegrino della salute in visita a Santhià

SANTHIA’ – E’ stato accolto nel palazzo comunale dal consigliere con delega alla cultura Renzo Bellardone, Filippo Arcelloni, attore, regista e organizzatore teatrale che negli ultimi anni ha portato la sua professione al di fuori del teatro unendola alla passione che prova per gli antichi cammini religiosi.

“Il pellegrino della salute”, come è stato definito Arcelloni, sta attuando il progetto “Via Francigena on foot” che ha come intento quello di percorrere a piedi la via Francigena del Nord dal passo del Gran San Bernardo a Roma, accompagnato da camminatori e ambasciatori LILT per ricordare attraverso questa e altre attività, le numerose azioni di prevenzione realizzate dall’associazione; realizzando inoltre interviste con i volontari LILT per raccontare attraverso la conferenza/spettacolo “Camminare, Pellegrinare”, il beneficio psicofisico dato dal camminare, dalla attività fisica e dai corretti stili di vita e le attività di LILT. “Siamo stati ben felici di accogliere a Santhià Arcelloni con questa onorevole iniziativa – commenta Renzo Bellardone, presente al passaggio dei pellegrini – perché crediamo fermamente nell’importanza del corretto stile di vita e nella prevenzione promossa da LILT”.

Filippo Arcelloni abitualmente si occupa di teatro come attore, regista, organizzatore teatrale ed è direttore artistico del Teatro Trieste 34 e dell’Ostello del Teatro di Piacenza e Legale Rappresentante della compagnia teatrale Piacenza Kultur Dom APS.