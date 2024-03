Al Nuovo Italia c'è "Food for profit»

Giovedì 21 marzo, alle ore 21, verrà proiettato al Cinema Italia di Vercelli il documentario Food For Profit. Si tratta di un’inchiesta avviata di recente in diversi paesi europei sul legame tra lobby zootecniche e politica. In primo piano ci sono i milioni di euro che l’Europa destina agli allevamenti intensivi, maltrattando gli animali, inquinando l’ambiente, rovinando la salute e rappresentando un pericolo per future pandemie. ù

«Il documentario di fatto dimostra anche come l’inarrestabile paradigma antispecista sia eminentemente politico - spiega Silvia Molè dell'associazione "Parte in causa", co-organizzatrice della serata - perché si tratta di una questione di giustizia per individui resistenti e con un progetto di vita sia perché è molto più vero che è l’offerta a creare la domanda che non il contrario. Ricordando che un mattatoio etico e uno sfruttamento biologico e sostenibile sono meri espedienti retorici per placare la dissonanza cognitiva dei consumatori nella società capitalista odierna (“consumate quindi esistete”)».

Biglietti prenotabili anche online sul sito del Cinema Italia.