Alessandro Barbero, i Savoia, Alda Merini: gli appuntamenti di "MaggioInLibri"

Il 12 maggio, alle 21, al Teatro Civico, Alessandro Barbero presenta "Brick for stone", romanzo che racconta, tra verità storica e invenzione letteraria, gli attentati dell'11 settembre. «Barbero lascerà i panni dello storico per indossare quelli del romanziere e svelare qualcosa del proprio vissuto, solitamente tenuto lontano dai riflettori», spiega Michele Mastroianni, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici che dialogherà con Barbero nel corso della serata. Per l'incontro è richiesta la prenotazione via mail a eventi@comune.vercelli.it entro martedì 9 maggio.