Meeting Art festeggia i 45 anni di attività: asta con i cimeli della Callas e un mini Sanremo

Giornata di festa per Meeting Art che taglia il traguardo dei 45 anni di attività.

La ricorrenza sarà celebrata con un’asta, a partire da mezzogiorno, dedicata a Maria Callas: i 34 oggetti (fotografie, telegrammi, cappelli, scarpe, abiti, guanti, e il baule da viaggio) appartenuti alla “Divina”, sono stati esposti al pubblico il 13 aprile nella Casa Museo “Mario Carrara” di via Somalia 36. Ma oltre all’asta Callas, sono previste altre iniziative nel corso di tutta la giornata, tra le quali l’esposizione di materiale straordinario dei Beatles, che però non andrà all’asta: tra oggetti, gadget, poster, dischi e ricordi di vario genere, anche preziosi disegni originali di John Lennon. Il tutto messo a disposizione da Rolando Giambelli, il direttore del Beatles Museum di Brescia.

Quindi, un altro momento attesissimo: quello della presentazione del nuovo libro scritto a quattro mani dal giornalista e appassionato d’arte contemporanea Fabrizio Guerrini e dal presidente di Meeting Art Pablo Carrara. L'opera, edita da Ibis, si intitola “Un’asta non basta” e si può già trovare alla Meeting Art: è un volume di 288 pagine e costa 24 euro. Anche stavolta, i due autori destineranno il ricavato (come fecero allora) in beneficenza: una parte all’Anffas di Vercelli, una parte alla Cascina Rossago, Fondazione Autismo, in provincia di Pavia.

Infine un momento spettacolare all’insegna dell’eccezionalità: una sorta di mini Festival di Sanremo con cantati molto famosi che si esibiranno dal vivo giovedì pomeriggio. Un’esibizione all’interno di Meeting Art che sarà riservata solo ai clienti della Case d’Aste e agli invitati: presentati da Alessandro Greco si esibiranno Bobby Solo con il suo complesso, Santino Rocchetti, Jo’ Squillo, Alberto Fortis, Marco Ferradini, Alberto Camerini, Ivan Cattaneo, Viola Valentino, il complesso vercellese dei Come passa il tempo, e il comico Flavio Oreglio di Zelig. Il tutto in diretta televisiva sul canale 835 di Sky e sul canale 138 del digitale terrestre.