Viaggio nella fabbrica dei Gianduiotti

Il 28 aprile le classi 3ª e 4ª E Servizi Commerciali dell’Istituto Professionale Lanino sono state coinvolte in un'uscita didattica a Torino.

L’uscita è stata organizzata nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e, come sempre, nel rispetto della ecosostenibilità a si pone sempre molte attenzione. Il viaggio in treno e in metropolitana allo stabilimento “Ziccat”, cioccolateria e fabbrica di cioccolato artigianale, dove studenti e professori hanno potuto vedere le tecniche di produzione di dolciumi di ogni tipo (a base di cioccolato), dalle uova di Pasqua, ai famosi Gianduiotti torinesi. In particolare hanno assistito alla produzione dei cosiddetti “Cremini” che sono stati poi gentilmente offerti a tutti i presenti. Inoltre, utilizzando appositi stampi, è stato concesso ai ragazzi di realizzare da sé una tavoletta di cioccolato, regalata a ciascuno studente a ricordo della gita.

Gli studenti si sono addentrati nel centro della città di Torino per visitare le stanze dell’antico Palazzo Carignano; qui hanno avuto modo di ammirare la maestosità degli arredi e delle decorazioni seicentesche, con particolare attenzione alla spiegazione su ciò che accadde all’interno di quelle mura, una tra tutte: la nascita di re Vittorio Emanuele II.

Dopo una sosta ai Giardini Reali, gli studenti si sono avviati nuovamente alla volta della stazione di Torino Porta Nuova per rientrare a Vercelli. L’uscita è stata molto interessante e variegata, sicuramente rimarrà un bel ricordo per ogni partecipante.