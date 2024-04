Arriva il film “Sound of freedom” (sul traffico internazionale dei minori)

Sta avendo un grande riscontro nelle sale cinematografiche di tutta Italia il film “Sound of freedom” che arriva anche a Vercelli. L'appuntamento è per martedì 23 aprile al Movie Planet di Borgovercelli (con la presenza del distributore nazionale Federica Picchi)

Il film con Jim Caviezel, il premio oscar Mira Sorvino, produzione esecutiva Mel Gibson è tratto dalla storia vera di un agente fbi che lascia il suo lavoro per combattere il traffico internazionale dei minori.

Per acquistare i biglietti :

Prezzi:

9 euro intero

6 euro ridotto per i gruppi superiori ai 15 che acquistano direttamente in cassa e in prevendita! (fino al giorno prima dell’evento!)