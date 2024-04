"Al di là delle sbarre, al di qua del muro": un libro sulle carceri (e su ciò che non va)

Dal 5 aprile è in libreria il libro Al di là delle sbarre, al di qua del muro di Carlo Barbieri, con prefazione della senatrice Ilaria Cucchi, Golem Edizioni.

Avvalendosi del pregevole lavoro dell’Associazione Antigone e del suo annuale Rapporto sulla condizione carceraria, l’autore descrive lo stato in cui versano le carceri e le numerose mancanze strutturali e organizzative che rendono inattuato l’art. 27 della Costituzione relativamente sia all’umanità della pena sia rispetto all’obiettivo di rieducazione e reinserimento sociale del detenuto.

A questa lettura della situazione, affianca una descrizione di alcune significative iniziative di recupero sociale, i Percorsi di riabilitazione (un “capitolo diffuso” che si alternerà agli altri capitoli) che vedono impegnati all’interno delle carceri volontari, studenti tutor, musicisti, insegnanti, imprenditori.

Sono percorsi lavorativi, musicali, teatrali, letterari, scolastici che offrono la possibilità di costruire un futuro per il “dopo”, per un reinserimento sociale che contribuisca ad abbassare l’altissimo tasso di recidiva che caratterizza la realtà carceraria.

Carlo Barbieri nasce a Milano nel 1955. Lavora per 43 anni presso il Consorzio Nazionale Cooperative di Consumo Coop Italia, ricoprendo incarichi in Italia e all’estero. Ora è in pensione e si dedica alla cura del figlio di sette anni, della famiglia e alla scrittura.

Ha scritto il libro Le mani in pasta, storia della prima cooperativa del circuito Libera Terra, la Coop Placido Rizzotto Libera Terra, di cui è socio sovventore, prefazione di Gian Carlo Caselli e nota introduttiva di Nando Dalla Chiesa. Il libro è stato pubblicato nel 2005 da Editrice Consumatori e ripubblicato nel 2021 da Jaca Book e Editrice Consumatori; dal libro Daniele Biacchessi, giornalista e curatore della collana, ha tratto il docufilm omonimo.