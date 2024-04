"La curva della strada" di Alessio Schiavo: presentazione al Mondadori bookstore

Al Mondadori bookstore, Via Cavour, 4 vercelli, giovedi' 18 aprile alle ore 17.30, Alessio Schiavo presenta “La curva della strada” ed. Bibi books.

Dialogherà con l'autore Federico Bosco

Il libro.

Claudio è un ragazzo normale: ha una fidanzata, Paola, degli amici, l’hobby del calcetto. Non ha un lavoro. In realtà, un lavoro ce l’avrebbe: è solo in cassa-integrazione. Dai compagni di squadra sente parlare di un certo Ferruccio Seleni. Il nome gli dice qualcosa. Ferruccio è stato suo compagno di classe, poi si sono persi di vista. Sembra sia successo qualcosa di molto grave a Ferruccio, forse una disgrazia. A quanto sembra si è suicidato, dopo averlo annunciato alla madre Marina. Si è trattato realmente di suicidio o la morte di Seleni è avvolta da un mistero? Cerca di scoprirlo Claudio, frequentando la sorella di Ferruccio, Lucilla e i genitori. Anche a Lucilla è accaduto qualcosa di terribile, qualcosa che l’ha spinta a lasciare la famiglia. Fra dialoghi e azioni concitate si paventa un complotto e il normale diventa la pazzia. Unica certezza è il romanzo che Ferruccio stava scrivendo e che viene affidato a un editore.

Contatti

Libreria Mondadori Vercelli

0161-1828991

mondadorivercelli@gmail.com