Buon compleanno Antonio Borgogna

Il 27 luglio 1822 nasceva Antonio Borgogna, non solo fondatore del Museo ma anche filantropo a favore della città di Vercelli e dei vercellesi ai quali ha destinato gran parte del suo patrimonio. Per festeggiare il suo 202° compleanno, il Museo ha deciso di dedicare un'apertura gratuita del Museo, sabato 27 luglio dalle 10 alle 13. Alle ore 11, sempre a ingresso libero (ma suggeriamo di prenotare al 389.2116858), sarà possibile prendere parte ad una visita guidata condotta dalla conservatrice Cinzia Lacchia, dal titolo "Mecenati si nasce o si diventa?".

Se volete scoprire il ruolo dei filantropi di oggi e come si esprime questo mecenatismo all'interno del nostro museo, vi aspettiamo per raccontarvelo.

In questo incontro sarà possibile, per chi desidera, lasciare una offerta libera per proseguire i restauri, oppure ricevere informazioni per diventare donatore con Art bonus (e assicurarsi il 65% di credito di imposta) o sostenitori attraverso il 5x1000.