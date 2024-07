Freedom Mad e Dagis, due scuole unite

L’anno 2024/25 sarà una scoperta continua di novità e percorsi formativi per il centro studi danza Freedom M.A.D. La direttrice Artistica Deborah Clemente, durante lo spettacolo di fine anno della scuola danza Dagis svoltosi mercoledì 26 giugno presso la palestra del Sacro Cuore di Vercelli, ha annunciato al pubblico una stretta collaborazione lavorativa, forse la prima nella storia di Vercelli.

“Questa città conosce il mio lavoro e riconosce la mia scuola come tra le migliori per quanto riguarda la StreetDance” spiega Deborah sul palco, “ma nella nostra scuola non insegniamo solo gli stili dell’HipHop ma anche Moderno e Contemporaneo; trovo però assurdo inserire all’interno della mia scuola, corsi di Danza Classica, fondamentali per questi stili, se a Vercelli esistono molte scuole che la praticano quindi, invece di portare il settore a essere ancora più saturo di quanto già non lo sia, ho preferito rivolgermi a coloro che reputo tra i migliori, per fondere le nostre realtà, creando così il connubio perfetto che serve a questa città. Non ha senso creare nuove cose quando basta guardarsi intorno per avere già il meglio, ecco perché ho scelto Angela e Oxana come collaboratrici, non vedo l’ora che sia settembre per avviare queste grandi novità.”

Due scuole di danza con lavori opposti, unite per dare la miglior formazione ai ragazzi della città che sognano di lavorare nel mondo della danza e dello spettacolo.

Ma le novità continuano, infatti Deborah annuncia che nella nostra città arriveranno i percorsi di FORMAZIONE PRE ACCADEMICI per ragazzi che vogliono andare in accademia e diventare ballerini professionisti.

Si chiamerà FREEDOM THEATRE ACADEMY e la formazione sarà sul percorso URBAN dove si studieranno stili e cultura HipHop, e la formazione THEATRE ove le tecniche della Contemporary Dance si fonderanno con l’Acrobatica a terra, oltre a stage con i grandi del settore, lezioni mirate al singolo ballerino, percorsi di allenamento specifico e molto altro.

Ad aspettarci un 2025 tutt’altro che noioso, quindi non resta che attendere settembre per scoprire i grandi cambiamenti e innovazioni che la Freedom M.A.D. ci può offrire!