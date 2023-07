Pozzolo torna a occuparsi di verde e decoro urbano: sarà un collaboratore volontario del sindaco

Emanuele Pozzolo rientra - a titolo di collaboratore volontario - nella squadra del sindaco per occuparsi di verde, cimiteri e decoro urbano. Materie che, fino all'elezione in Parlamento, Pozzolo aveva seguito come assessore. Un decreto sindacale dei giorni scorsi conferisce al parlamentare l'incarico fino alla fine del mandato amministrativo, andando di fatto a "blindare" la composizione della giunta fino al maggio 2024. Pozzolo non presenterà delibere (e ovviamente non percepirà compensi), ma fornirà attività di supporto alla funzione di indirizzo e coordinamento del sindaco.

«Avevo dato la mia disponibilità per continuare a collaborare con il sindaco Corsaro nei tempi lasciati liberi dall'attività di parlamentare mi fa piacere tornare a seguire il tema del verde - dice Pozzolo -. Il sindaco e io condividiamo la medesima visione di una città che deve aprirsi a progetti innovativi e di qualità come il piano Kipar che, tra l'altro, ci ha consentito di reperire ingenti risorse per riqualificare uno spazio cittadino, viale Garibaldi, che ha già mostrato qualche fragilità e che in futuro avrebbe potuto incontrare criticità anche maggiori. Un'amministrazione lungimirante è attenta a cogliere queste opportunità».

Ha seguito le polemiche su erbacce e infestanti? La minoranza accusa il Comune di non riuscite a garantire l'ordinaria manutenzione del verde e di non offrire garanzie sulla futura manutenzione del viale.

Il Comune spende ingenti risorse nella gestione del verde pubblico: potature, piante, manutenzione di viali e giardini, controllo delle infestanti. Se qualcosa non ha funzionato faremo uno sforzo in più per far capire a personale, collaboratori e ditte che l'obiettivo dell'amministrazione non è fermarsi all'ordinario, ma andare oltre per avere una città più bella e curata.

Da assessore era stato il promotore del penultimo restyiing di piazza Roma: un intervento inutile visto che ora è di nuovo tutto sottosopra?

Quando siamo stati eletti piazza Roma era in condizioni pessime, con i biriili mezzi arrugginiti e in parte sollevati. Andava rimessa a posto. Oggettivamente: il primo anno le aiuole non avevano sortito l'effetto sperato, ma poi abbiamo ottenuto uno spazio gradevole. Adesso parte delle essenze sono state trasferite nella rotonda di Porta Torino all'altezza dei centri commerciali. E con il sindaco stiamo studiando la creazione di piccole aree verdi nelle quali riutilizzare terriccio e materiali.

Lei era stato anche il sostenitore delle palme davanti alla caserma Garrone: ne arriveranno altre?

Su quell'area si piò ancora lavorare. Gli obiettivi che condivido con il sindaco sono quelli di operare per la messa a dimora di alberi e arbusti economici e di essenze perenni che richiedano poca manutenzione. E' giusto avere un occhio di riguardo per le specie tradizionali e autoctone ma dobbiamo trovare un punto di equilibrio anche per quanto riguarda i costi di gestione.