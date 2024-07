Architetti e Consulta 1219: insieme per valorizzare i beni artistici della città

Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli e “Consulta 1219” uniti per costituire un punto di riferimento per il territorio e contribuire alla sua valorizzazione. Il Consiglio Oav ha infatti aderito a quella che è un’associazione no profit, nata nel 2018, che riunisce organizzazioni di categoria e istituzioni con l’intento di promuovere, tramite le competenze variegate al suo interno, la crescita e lo sviluppo della provincia.

Prosegue dunque l’impegno di valorizzazione intrapreso dall’Ordine dagli esordi: “Si inserisce un ulteriore tassello, o meglio, una tessera di un puzzle - afferma il presidente dell’Ordine degli Architetti Marina Martinotti - che amplia la nostra operatività attraverso la prosecuzione di attività già in corso e la collaborazione alle iniziative promosse dalla Consulta 1219, la quale ha come obiettivo la divulgazione della conoscenza del patrimonio artistico locale, con particolare riguardo al complesso della Basilica di Sant’Andrea”.

A questo richiamo l’Ordine degli Architetti non poteva restare indifferente: “Oggi consolidiamo la cooperazione – prosegue Martinotti - con la consapevolezza che la categoria professionale che rappresentiamo è in grado di cogliere al meglio le tematiche proposte grazie alle sue competenze non solo tecniche, ma che si collocano appieno in un ambito storico, artistico, architettonico di tal prestigio”.

Quindi una collaborazione con un obiettivo fondamentale: “Quello della promozione culturale del territorio – sottolinea Paolo Mensa presidente della Consulta 1219 – Vogliamo valorizzare le eccellenze del nostro territorio e richiamare l’attenzione di residenti e turisti. È un piacere che l’Ordine degli Architetti abbia aderito alla nostra associazione: la categoria si sposa pienamente con i nostri obiettivi e rappresenta, più che mai, un valore aggiunto”.

Dunque, a breve si concretizzerà il primo evento congiunto con l’Ordine degli Architetti rivolto ai preziosi beni artistici e architettonici della città: “Come Consulta – prosegue Mensa – abbiamo pensato a un percorso per celebrare gli 800 anni dell’Ospedale Sant'Andrea. Insieme agli altri enti verrà organizzato un convegno"