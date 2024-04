Remo Bassini ospite del Circolo dell'Isola

Venerdì 5 aprile, ore 18,30, Circolino dell'Isola, in via Trieste: incontro con Remo Bassini, giornalista (ora Infovercelli24, in passato direttore de La Sesia) e scrittore, giunto al quattordicesimo libro pubblicato. Bassini, che dialogherà con lo scrittore Franco Ricciardiello, parlerà dell'ultimo suo libro, Il sentiero dei papaveri, Golem Edizioni.

Sul libro sono uscite diverse recensioni. Su Il Fatto quotidiano, Massimo Novelli ha scritto: Il sentiero dei papaveri conferma la bravura di Bassini e in particolare attesta la sua capacità di essere meravigliosamente inattuale in questa vergognosa attualità.

Lo scorso sabato 23 marzo su Radio Rai 1, nel corso della trasmissione, “Incontri d'autore” condotta da Alessandra Rauti, Bassini ha parlato de Il sentiero dei papaveri. «Il mio libro – ha detto - ha due anime, quella dei ricordi, insomma di chi siamo e di chi eravamo, e quella del silenzio. Due anime che i social stanno mettendo in pericolo».