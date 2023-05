Nuova piscina scolastica in via Prati

Una piscina scolastica completamente riqualificata. Dalla prossima estate ruspe al lavoro in via Prati, per abbattere il vecchio stabile, chiuso da oltre dieci anni e non più recuperabile, e creare, intorno alla vasca dove moltissimi vercellesi hanno imparato a nuotare, un nuovo edificio, funzionale e adeguato alle norme e alle esigenze attuali.

Finanziato attraverso il bando Rigenerazione urbana, l'intervento prenderà il via con l'affidamento dei lavori entro l'estate: a predisporre il progetto per il rifacimento della piscina di via Prati è lo studio di architettura di Paolo Pettene, professionista di Torino che ha già curato la riqualificazione del Centro Nuoto e la progettazione della copertura telescopica dell'ex vasca estiva.

«Verrà realizzato un parallelepipedo in legno lamellare e vetro - anticipa l’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Simion -. Per l'intervento abbiamo ottenuto un milione e 350mila euro dal bando Rigenerazione urbana».

La vasca resterà quella attuale da 16 metri per 6, con acqua bassa. Allo stesso modo resterà invariata la destinazione a piscina scolastica e per corsi rivolti a particolari fasce di popolazione.