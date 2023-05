In pensione Oscar Andreotti, parrucchiere per 55 anni

Lascia l’attività Oscar Andreotti, storico parrucchiere vercellese per uomo e per donna che, dal 1975, ha sempre avuto il negozio in via Quintino Sella.

Dopo 55 anni di lavoro, Andreotti ha deciso di godersi la meritata pensione. Nato in una storica famiglia di barbieri o parrucchieri, aveva incominciato giovanissimo a lavorare come apprendista prima con il padre e poi con affermati professionisti della città. Nel 1975 l'apertura del negozio di via Quintino Sella dove hanno lavorato anche la moglie e la figlia.

«Ci saluta un professionista che ha fatto la storia di quest'attività», commenta Mimmo Sabatino, assessore e commerciante, ricordando la tradizione della famiglia Andreotti: «Il suo bisnonno aveva aperto un negozio in un cortile di corso Libertà, iniziando un'attività che poi è stata portata avanti dal nonno e dal padre di Oscar. Desidero fargli i complimenti per il traguardo raggiunto e per il lavoro svolto con professionalità per un periodo così lungo».