«Atap, conducente aggredito da un passeggero a causa del guasto di un mezzo»

Ennesimo episodio che ha visto un conducente Atap aggredito da un utente per futili motivi. «E' avvenuto nei giorni scorsi, sulla linea 380, perché l'autista ha dovuto interrompere la corsa a causa di un guasto tecnico del veicolo. L'aggressore infastidito se l'è presa con il conducente, alzando le mani contro di lui e prendendogli con la forza addirittura il cellulare»: a denunciare una situazione pesante è una nota del sindacato Cambia-menti.

«Vogliamo che l'azienda adotti rapidamente misure preventive che tutelino i conducenti nell'ambito lavorativo - si legge nella nota -. È giusto ricordare che le aggressioni non sono solo quelle fisiche, ma entrano sotto forma di aggressioni anche quelle verbali. I sindacati si chiedono se questa è vita per gli autisti di bus. In questi ultimi anni, dobbiamo prendere atto che il servizio di linea ha avuto qualche disservizio causato da vari fattori, creando così malumore tra l'utenza, che di fatto se la prende con gli autisti in front line divenendo oggetto di aggressioni di vario tipo».

La nota poi prosegue evidenziando una situazione di malessere tra i conducenti: «Le condizioni di lavoro sono diventate ingestibili e inaccettabili, non a caso le dimissioni dei lavoratori aumentano. Vogliamo e chiediamo più tutele e sicurezza, per evitare in futuro situazioni di aggressione che possono degenerare anche in peggio. Prevenire è il primo passo per dare una maggiore sicurezza ai conducenti durante il lavoro».