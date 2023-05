Santhià: una fiera di maggio ricca di eventi

SANTHIA’ – E’ tutto pronto per la tradizionale Fiera di maggio, curata da Be Different by Different Events, che anche quest’anno porta con sé un programma ricco di eventi: la manifestazione si terrà domenica 14 maggio, sarà dislocata in tutto il centro città e vedrà esporre oltre 50 banchi che comporranno le fiera merceologica e oltre 30 stand di Artigian Gusto.

Ma in attesa della fiera vera e propria, già da giovedì 11 maggio, sarà allestito il "Food Village" in piazza Zapelloni con eventi musicali dal vivo e 16 truck culinari che accoglieranno le persone sia giovedì che venerdì dalle 17 alle 24 (e poi sabato e domenica dalle 10 del mattino alle 24).

“Sarà quindi una manifestazione articolata che permetterà a tutti sia di fare acquisti ma anche di poter gustare prelibatezze e ascoltare buona musica in compagnia – commentano dall’amministrazione - per tutte le sere infatti è prevista l’esibizione di una famosa band: si partirà da giovedì con la Shary Band, poi venerdì con Vasco vs Liga sfida rock, sabato con Gigi4ever Gigi D’agostino tribute e poi domenica Sport & danza”. Ed è questa la vera novità della fiera di quest’anno: il palco del Food village sarà dedicato alle esibizioni di scuole di danza e associazioni locali.

“Questa è la seconda edizione gestita in toto dall’amministrazione comunale e, visto il successo delle scorse fiere, abbiamo deciso di confermare la collaborazione con Different Events, quindi con il Food Village e Artigian Gusto”, commenta il consigliere Massimo Carando con delega al commercio, che aggiunge: “Il commercio santhiatese è al centro della iniziative condivise tra amministrazione e distretto del commercio, il tutto nell’ottica di avere una buona affluenza di persone da paesi vicini che possano venire a scoprire Santhià e le sue attività”.