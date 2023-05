Il questore Di Domenico lascia Vercelli per Parma

Cambio ai vertici della Questura di Vercelli: da lunedì Maurizio Di Domenico lascerà l'incarico per prendere servizio a Parma, sua nuove destinazione. Nato a Salerno nel 1962 e laureato in Giurisprudenza, Di Domenico era arrivato a Vercelli il 1° febbraio 2021. Nel corso del suo mandato ha lavorato in particolare sull'applicazione delle misure preventive, come i Dacur, i cosiddetti Daspo urbani che vietano l'accesso ai locali e alle zone della movida a chi si sia macchiato di comportamenti che mettono a rischio la sicurezza e la fruibilià di luoghi cittadini e di locali deputati all'intrattenimento.

Sempre sul tema della prevenzione, in questi due anni la Questura di Vercelli ha sottoscritto un protocollo con il centro italiano per la promozione della mediazione Piemonte con sede a Novara al quale vengono invitati a recarsi per il percorso rieducativo le persone ammonite per atti di violenza di genere. E un analogo protocollo è stato sottoscritto con il predetto centro per le medesime finalità rieducative per quanto concerne i minori ammoniti per atti di cyberbullismo.

Uno sforzo per la prevenzione che si è affiancato alla gestione della sicurezza in una fase ancora acuta della pandemia covid e che ha visto la Questura impegnata nelle attività di rafforzamento dei controlli sul territorio.