Brein, in San Pietro Martire quadri, sculture e lavori di sartoria per combattere l'indifferenza

"AttraVERSO il Lavoro con Arte" è il format che, da alcuni anni, ha assunto il progetto di inserimento lavorativo che Diapsi Vercelli attua tramite il suo laboratorio di sartoria, Brein. L'interazione fra artisti e operatori del laboratorio è sempre stata proficua. Realizzare borse, capi d'abbigliamento o quant'altro “con Arte” significa far parte di un processo creativo che stimola e gratifica, in quanto ogni prodotto è unico.

Per ammirare un nuovo capitolo di questo percorso è possibile entrare nella ex chiesa di San Pietro Martire per la mostra “In/Differenza” Verso la Differenza”, inaugurata sabato 4 maggio. Dodici artisti hanno rappresentato la propria visione di differenza e indifferenza, offrendo agli operatori del laboratorio Brein lo spunto per creare borse, abiti e oggetti d'arte che dialogano con quadri, sculture e fotografie.

Il progetto è curato da Lorena Chinaglia, Antonella Di Cosmo, Alice Monetti, il progetto grafico di Valentina, Violetta De Luca, cura artistica ed Allestimento di Caterina Maggia.

«L’indifferenza per noi - si legge nel catalogo - è un concetto importante sul quale porsi delle domande e, attraverso il confronto con il mondo dell’arte, vorremmo superare stereotipi, pregiudizi e discriminazioni nei confronti delle persone che vivono con disagi psichici»

Coinvolti nella rassegna sono Marinella Debbia, Marco Esteban Cavallaro, Silvio Fazio, Anna Galli, Renato Luparia, Cate Maggia, Silvana Marra, Monica Mazzone, Emilio Mera, Walter Passarella, Anna Maria Raimo, Eliseo Stefan. In accostamento alle opere, quadri e sculture, ci sono borse, capi d'abbigliamento ed accessori realizzati da “Brein” interpretando in modo creativo ed a sua volta artistico, i materiali decorati dagli artisti e che richiamano le opere esposte. I prodotti di Brein sono a loro volta pezzi unici d'artista.

La mostra sarà visitabile dal 6 al 25 maggio, dal lunedì al sabato in orario 10-12 e 15-18,30