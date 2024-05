Food for Life: targa di terracotta in dono al centro di Accoglienza notturna

L’associazione di promozione sociale Food for Life - Aps ha consegnato in dono al Centro di accoglienza notturna Santa Teresa una targa in terracotta che riporta il motto: "Fare del bene fa bene". Il manufatto è stato creato dai bambini che hanno partecipato al laboratorio organizzato in collaborazione con "La Scuola delle Terrecotte" di Ronco Biellese, durante il festival vegano BiVeg tenutosi a Biella nel mese di aprile. Roberta ed Alice, coordinatrici del workshop, hanno guidato i partecipanti nella manipolazione della terra per aiutarli a creare sia le lettere che compongono la scritta sia gli ortaggi, la frutta e la verdura utilizzati per rendere proporzionata la composizione.

Il regalo è stato gradito dagli ospiti della struttura, ai quali, lo stesso giorno, è stato distribuito il consueto pasto vegano, il Prasadam (in lingua sanscrita ovvero cibo per il corpo e l'anima) era composto da quattro portate in grado di soddisfare il fabbisogno di vitamine, proteine, carboidrati e fibre. Per l’occasione i volontari hanno preparato: insalate multicolore (riccia verde, radicchio rosso e verza bianca) con carote grattugiate, riso aromatizzato alla curcuma, sabji di verdure (carote, patate e cavolo) con salsa di pomodoro e ceci, l’halava un dolce fatto col semolino e l’uvetta, accompagnato da macedonia di fragole e pere. Un ospite della struttura, complimentandosi con una volontaria, le ha apertamente rivelato: "Siete riusciti a farmi piacere le verdure!!". Questo fa comprendere quanto sia importante poter aiutare le persone sotto vari aspetti, non ultimo quello relativo all'educazione alimentare.

Food for Life APS è un’associazione di promozione sociale per scopi umanitari che promuove la crescita interiore partendo dalla condivisione del cibo. Si occupa di contrastare il disagio economico - sociale e la povertà, dal punto di vista materiale e spirituale. Operativa in svariate città italiane, il sodalizio svolge diversi programmi di distribuzione pasti ai senza fissa dimora e famiglie in difficoltà. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto nel 2023 nella vicina provincia di Biella, da gennaio 2024, l’associazione è operativa anche in città grazie alla sinergia fra Caritas Diocesana locale e associazione Santa Teresa.