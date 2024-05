Festa in ricordo delle radio private anni 70, 80 a Vercelli

Venerdì 10 maggio alle ore 20.30, serata speciale al Terzo Tempo di Vercelli. "All Star Radio" evento che per la prima volta viene organizzato e partecipato dai protagonisti di tutte le Radio Private di Vercelli, nate tra gli anni 70 e 80. Si potranno rivivere in musica quei mitici anni, con alcuni brevi interventi raccontati direttamente dai protagonisti. I primi passi delle radio private, un tuffo nel passato, per raccontare astuzie e ingegni che hanno permesso di creare un servizio pubblico a tutta la cittadinanza vercellese e non solo. Durante la serata , per chi lo desidera, sarà possibile gustare le specialità del locale, prenotando un posto a sedere, per concludersi con tanta musica da ascoltare e da ballare.