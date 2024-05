Asl, Università e Consulta 1219: due giorni dedicati a Sant'Andrea e al suo ospedale

Due giorni di divulgazione ed eventi per riscoprire Sant'Andrea e il suo ospedale. Asl, Università e Consulta 1219 mettono in campo le loro forze migliori per coinvolgere i cittadini e gli studenti in un affasciante viaggio lungo otto secoli. A coordinare il progetto, insieme al direttore Disum Michele Mastroinanni, sono le docenti Eleonora Destefanis e Raffaella Afferni che, in qualità di presidente di Atl, ha anche sottolineato il potenziale turistico dell'evento. Insieme a loro, a presentare una giornata destinata ad accendere i rilflettori sull'immenso patrimonio Asl, ci sono la manager Eva Colombo e l'architetto Aldo Ferraris della Consulta 1219.

Giovedì e venerdì sono in programma due giornate di approfondimento, studio e lezioni guidate itineranti, dedicate alle scuole e alla cittadinanza. In entrambe le mattine, dalle 9 alle 13,30, sono previsti laboratori didattici per le medie e superiri dedicati all'abbazia di Sant'Andrea e all'antico ospedale mentre, dalle 15, brevi confernze ospitate nella cripta faranno luce sul tema dell'ospitalità tra mondo antico e contemporaneo, dell'accoglienza, della cura coinvolgengo docenti del dipartimento di Studi umanistici dell'Upo che si occupano di storia, archeologia, arte, filosofia, geografia e letteratura. «Un'occasione per coinvolgere i cittadini nella conoscenza degli studi che legano il Disum, dipartimento di eccellenza per la ricerca, al territorio», spiega Mastroianni.