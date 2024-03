Riccardo Mussato: lezione concerto al Salone Dugentesco

In attesa del grande evento espositivo "Viotti e Stradivari: La ricerca della perfezione", in programma in Arca dal 13 aprile al 2 giugno, per le celebrazioni del 200 anni dalla morte di Giovan Battista Viotti, l'omonima fondazione e la Camerata Ducale prosegue con gli appuntamenti musicali. A inaugurare gli eventi collaterali delle celebrazioni viottiane è, sabato 9 marzo alle 18, una lezione-concerto del pianista Riccardo Mussato dal titolo “Viotti e Clementi, Haydn, Mozart. Inghilterra crocevia di musica e cultura”. L'appuntamento è alle 18 al Salone Dugentesco: Mussato, 25 anni, si è diplomato in Pianoforte con lode nel 2020 al Conservatorio di Torino e, presso la stessa istituzione, ha frequentato il Biennio accademico di perfezionamento, diplomandosi con lode e menzione nel 2022. Attualmente frequenta il Master en piano et musique presso il Conservatoire royal di Bruxelles e, dal prossimo mese di settembre, frequenterà il corso di Laurea magistrale in Discipline della musica e del teatro a indirizzo musicologico presso l’Università di Bologna.

Per le prenotazioni: biglietteria@viottifestival.it ingresso 5 euro.