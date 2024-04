“Storie e canzoni lungo la via Emilia”: Casalino e Garavana a Saluggia

“Storie e canzoni lungo la via Emilia” è il titolo della serata in programma sabato 6 aprile nell’ex chiesa di San Francesco a Saluggia. Un viaggio attraverso i brani di artisti che hanno segnato un’epoca e, soprattutto, hanno rappresentato un territorio, quello emiliano, molto fertile e creativo sotto l’aspetto musicale.

Ecco allora l’occasione per riascoltare le canzoni di artisti come Francesco Guccini, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Ligabue, Zucchero. E ancora i Nomadi, l’Equipe 84, i Corvi. Senza dimenticare Gianni Morandi e Pierangelo Bertoli. Per finire con i Lunapop e gli Skiantos.

Protagonisti della serata saranno il giornalista Bruno Casalino, che ha al suo attivo diverse pubblicazioni sulla musica e racconterà le storie legate a quelle canzoni e agli artisti di riferimento, e il musicista Giuseppe Garavana che interpreterà i brani accompagnato dalla sua chitarra.

Nonostante la giovane età, Giuseppe Garavana vanta già un ricco curriculum. Dopo le prime esperienze con band locali, ha condiviso il palco con Ornella Vanoni, Anna Tatangelo, Amedeo Minghi, Omar Pedrini, Pupo, Mario Venuti e altri. Ha già prodotto un Lp con lo pseudonimo di Gara e attualmente sta lavorando ad un nuovo progetto con la band dei Timeo di cui è prossima l’uscita del singolo “Sarebbe bello”. L’anno scorso con altri giovani musicisti ha preso parte alla colonna sonora del film “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio. Attualmente studia composizione al Conservatorio “Verdi” di Milano.

L’organizzazione della serata è a cura dell’Amministrazione Comunale di Saluggia in collaborazione con Effedì Produzioni. L’inizio è previsto per le ore 21. L’ingresso è libero.