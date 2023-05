Solo un pari per l'Alicese/Orizzonti, LG Trino a valanga

ECCELLENZA

L’Alicese/Orizzonti non riesce a battere la diretta concorrente alla salvezza, Verbania e deve rimandare di 7 giorni il passaporto verso la tranquillità. L’episodio favorevole c’è stato, ovvero il gol di Franchin, peccato che nel volgere di 1 minuto tutto è sfumato. Rete del pareggio di Candeliere. L’ultimo turno vede i biancogranata in trasferta con il fanalino di coda Baveno, in caso di vittoria la permanenza in Eccellenza è assicurata.

ALICESE/ORIZZONTI – VERBANIA 1-1

Alicese/Orizzonti: Malune, Angeli Schettino, Pelle (dal 61’ Mane) Pasinato Moussaf, Franchin (dal 77’ Keita) Caamano Gai Fiorenza Diadoro (dal 63’ Edalili). A disp: Mastrorillo, Turano, Verna, Petrocelli, Ramundo, Imberti. All. Mellano.

Marcatori: al 14’ Franchin (A), al 15’ Candeliere (V)

PROMOZIONE

L’LG Trino si impone nettamente al Ceversama (5-2). Attimi di sofferenza per il portiere Cerruti (in seguito ad uno scontro) che si è ripreso grazie all’intervento del massaggiatore ospite e di Brugnera. Trasportato all’ospedale non sono state segnalate complicazioni. La partita ha consegnato il successo ai biancoazzurri con un doppietta di Meo Defilippi e di Vergnasco. Ora rimane in programma l’ultimo turno con il Valduggia (in trasferta).

Il Bianzè cede all’Omegna e per sperare nei play-out deve vincere l’ultima partita con un’altra pericolante: il Piedimulera. La gara era iniziata nel migliore dei modi, con la rete di Carena. Pareggiata in chiusura di tempo da Progni. A metà della ripresa la marcatura di De Falco che risulta determinante.

LG TRINO – CERERSAMA 5-2

LG Trino: Cerruti (dal 17’ Berruti), Buscaglia (dal dal 7’ Verbano) Oudadess (dal 71’ Maino), Marteddu Baggio (dal 78’ Pane) Meo Defilippi, Osenga (dal 75’ Pasini) Birolo Vergnasco Bernabino Brugnera. A disp: Zannotti, Fedeli, Roberto, Autiero. All. Yon.

Marcatori: al 44’ e all’86’ Vergnasco (LG), al 46’ e al 76’ Meo Defilippi )LG), al 46’ Ndiaye (CE), AL 56’ autorete Roveglia (LG), all’80’ Mercandino (CE)

1^ CATEGORIA

La Virtus Vercelli con un ottimo girone di ritorno ottiene la permanenza in 1^ Categoria e conquista un onorevole piazzamento a metà classifica. Delude il Cigliano battuto dal Santhià, mentre frana la Pro Palazzolo che cede ad un quarto d’ora dalla fine a La Vischese. Mancano ora gli ultimi 90 minuti per definire la griglia dei play-out, facendo sempre i conti con i punti di distacco tra penultima e quintultima che devono essere meno di 8.

VIRTUS VERCELLI – SIZZANO 2-1

Virtus Vercelli: Cairola, Bellardita Napolitano, Maggiolo Bertola (dal 77’ Ceccarelli) Bellinghieri, Galuppo (dal 50’ Petasecca) Kane (dal 70’ Branca) Porcelli Fiore (dal 71’ Bracco). A disp: Grosso, Arlone, Valente. All. Pochetti.

Marcatori: al 35 autorete Soro (V), al 75’ Bracco (V), al 91’ Del Ponte (S)ù

ALTRI RISULTATI

CIGLIANO – SANTHIA’ 0-3

LA VISCHESE – PRO PALAZZOLO 3-2