Engas Hockey Vercelli, Zucchetti: "Lodi, a differenza nostra, ha saputo sfruttare le occasioni, ma non è ancora finita"

Matteo Zucchetti, giocatore di Engas Hockey Vercelli, commenta gara 1 dei quarti di finale playoff che ieri al Palpregnolato ha visto prevalere Amatori Wasken Lodi per 1 a 3: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice con il Lodi, data la loro annata straordinaria: sono una squadra giovane di ragazzi che si sono messi in gioco, una sorpresa di questa stagione. Purtroppo stasera non siamo riusciti a mettere in rete la pallina, invece il Lodi è riuscito a sfruttare le poche occasioni avute. al contrario noi non lo abbiamo fatto con le nostre ed è andata così”.

Zucchetti non si dà per vinto: “Ci aspetta il ritorno a Lodi, ma non è ancora finita: già più volte ci è successo di vincere fuori casa partite non semplici, chissà, magari potrà accadere di nuovo domenica…”.

Matteo Zucchetti ha ricevuto ieri sera il premio come miglior giocatore di Engas Hockey Vercelli per la stagione 2022-2023 assegnato dalle Brigate Vercelli, la tifoseria organizzata ufficiale, da sempre a sostegno della squadra: “Sono veramente contento. Ormai ho conosciuto anche parecchi di questi ragazzi fuori dalla pista, li ringrazio davvero di cuore per questo riconoscimento”.