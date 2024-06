Prime passeggiate sul nuovo viale Garibaldi: entro fine mese arriveranno le panchine

Si sono riappropriati del "loro" viale subito dopo l'apertura dei varchi. Dopo quasi sette mesi di lavori, il primo tratto di viale Garibaldi interessato dai lavori di riqualificazione è stato aperto al transito. Per consentire la stabilizzazione del nuovo selciato permeabile, attualmente l'allea è percorribile solo dai pedoni, mentre biciclette e monopattini devono restare sulla carreggiata stradale. Per lo stesso motivo i dehors verranno posizionati entro una decina di giorni. Per le panchine e l'arredo urbano si dovrà attendere la fine del mese.

«Abbiamo aperto gli attraversamenti pedonali dopo il rifacimento della segnaletica sugli attraversamenti pedonali», dice il sindaco Andrea Corsaro dopo mesi di polemiche sui lavori. Attorno agli olmi siberiani ci sono ora aiuole con decine di varietà arbustive diverse che, in parte adesso e in parte sviluppandosi, dovranno garantire quell'effetto di "garden boulevard" promesso dall'architetto Andreas Kipar, autore del progetto.

Complice anche la recinzione che continua a delimitare l'area, i vercellesi che hanno percorso la nuova passeggiata si sono dimostrati molto attenti e rispettosi delle nuove aree verdi. Intanto il cantiere sta iniziando ad allungarsi anche sul tratto di viale oltre l'incrocio con via Marsala. Anche da lì spariranno asfalto e vecchi cordoli per far spazio alle nuove coperture e ad altro verde.