PFV: exploit della U17, scivolone delle U19

Campionato Under 17 - fase eliminatoria per la Coppa Piemonte –

ottavo di finale

Domenica 7 aprile 2024 - ore 17,00

Biella – Pala Don Bosco – Via Galileo Galilei 12

Basket Femminile Biellese - Pallacanestro Femminile Vercelli 64-76

(Parziali: 11-21, 31-40, 46-54; 64-76)

Tabellino PFV: Dikrane 4; Tagliabue; Haxhiasi; Giorgi 4; Francese 7; Prinetti 31; Dipace 7; Nicosia 7; Cavalli; Bari; Rizzato 14; Roggero 2 - All.re Gianfranco Anastasio.

Importante vittoria per la PFV Under 17 a Biella, per 64-76 contro Basket Femminile Biellese, nella gara d’andata del primo ottavo di finale per la Coppa Piemonte.

Posto che si qualificherà ai quarti la squadra con la miglior sommatoria punti nei due incontri, l’aver vinto in trasferta per +12 rappresenta certamente un buon viatico per tentare la qualificazione, obiettivo che appare alla portata delle vercellesi.

Queste ultime hanno disputato una partita giudiziosa ed accorta, tenuto sempre presente l’obiettivo del punteggio finale, per non correre troppi rischi al ritorno a Vercelli fra una settimana.

Trascinate da una Prinetti in grande spolvero (31 punti), ma con tutte le proprie giocatrici completamente sul pezzo, lungo tutto l’arco della gara che è poi ciò che conta, le ragazze di Anastasio chiarivano subito quali erano le loro intenzioni, e con una partenza a razzo mettevano subito un decisivo +10 (11-21 al 10’) fra sé e le avversarie, trovando buone soluzioni di tiro e difendendo bene.

Nei due quarti successivi, pur lasciandosi rosicchiare un punto per quarto, la Pfv manteneva sostanzialmente le distanze dalle avversarie, ribattendo colpo su colpo e mostrando sempre una buona attenzione difensiva. Il punteggio diceva 31-40 a metà gara e 48-54 a tre quarti. Qualche timore di venire raggiunta la PFV lo ha avuto, con le biellesi a -4, ma per scongiurare rischi di essere raggiunta e crearsi problemi per la gara di ritorno, accelerava il ritmo e si prendeva buone conclusioni in attacco (22 punti nel quarto) così da portare la score finale a +12 che, seppure non garantisca il passaggio del turno, è comunque un buonissimo vantaggio da gestire.

A condizione, ovviamente, che coach Anastasio sappia trasmettere alle sue ragazze la consapevolezza che nulla è ancora ottenuto e che domenica 14 aprile alle 15,30 alla Palestra della Sc. Media Pertini, occorrerà ripetere la partita d’andata, o quasi, perché si possa passare ai quarti.

CAMPIONATO UNDER 19 -

Semifinale di andata Coppa Piemonte

Lunedi 8.4.2024 – Vercelli– Palestra Sc- Med. Pertini - ore 19,30

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” – Basket Venaria 51-59

(Parziali: 10-14; 30-22; 43-46; 51-59)

Tabellino: Francese A. 6; Chillini 5; Barbero; Prinetti 22; Dikrane 2; Giorgi; Francese E. 2; Dipace 2; Nicosia; Carrozza 12; Cavalli; - All.re Gianfranco Anastasio

Nella prima semifinale di “Coppa Piemonte” la PFV Under 19 “Carmen Fiori” incappa in una serata negativa e perde inopinatamente contro Basket Venaria, in casa, per 51-59. Il rammarico per la sconfitta è ancora maggiore se si considera che, nei precedenti quattro incontri stagionali fra le due squadre, la PFV aveva sempre vinto e che le torinesi si sono presentate in campo, questa volta, con sole sette atlete. “Neppure l’assenza di alcune giocatrici (Roggero e Rizzato n.d.r.) può giustificare la prestazione negativa della squadra, che non ha saputo trovare soluzioni per attaccare adeguatamente le avversarie, che dal canto loro hanno, invece, saputo capitalizzare tutti gli errori delle vercellesi, mettendo a segno ben sette tiri da tre nei momenti fondamentali”. Così ha commentato l’allenatore Gianfranco Anastasio piuttosto rammaricato, sintetizzando l’andamento della gara alla sua conclusione.

Il match non è cominciato nel migliore dei modi per la PFV, sotto 10-14 nel primo quarto, ma la squadra riusciva a rirendersi ed a mettere a segno 20 punti nel secondo periodo, portandosi avanti 30-22 all’intervallo lungo e rimettendosi così pienamente in partita. La squadra sembrava essersi rimessa in careggiata ma, nella seconda parte di gara, Venaria riusciva a riportarsi avanti (43-46 al 30’), con ancora tutto in gioco, per poi sprintare, però, nell’ultimo periodo in cui le padrone di casa segnavano solo 8 punti e dovevano cedere le armi. “Una sconfitta meritata – ha continuato Anastasio nel suo commento finale – che compromette almeno parzialmente il bel percorso sin qui fatto dalla PFV in questa stagione. A Venaria lunedì prossimo servirà una vittoria per poter andare alla “bella”, ma la squadra dovrà riuscire a cambiare completamente il proprio atteggiamento in campo, per poterci riuscire.” E questo è l’augurio di tutti coloro che tifano PFV, anche perché sarebbe veramente triste sprecare tutto sul più bello, ed anche perché avendo vinto quattro volte su cinque contro Venaria, so può sperare che questo sia stato solo un incidente di percorso.