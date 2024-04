PFV, sconfitta annunciata, ma buona la prova delle ragazze di Bendazzi

Campionato di serie B – 10^ giornata di ritorno

Vercelli – Palestrone Comunale G. Piacco

Domenica 7 aprile 2024 – ore 18,00

Pallacanestro Femminile Vercelli – Granda College Cuneo 63-82

(Parziali: 17-27; 27-52; 46-68; 63-82)

Tabellino PFV: Bertelegni 2; Bassani; Bracco 12; Buffa 13; Bouchefra 15; Coralluzzo 8; Gentilini 2, Leone Sara 4; Francese A. Acciarino 7, Chillini, Dockrill.– All.re Gabriele Bendazzi – Assistenti: Andrea Congionti

La PFV ha concluso il girone di qualificazione con l’ennesima sconfitta casalinga, questa volta ad opera di Granda College Cuneo per 63-82, in una partita che – va detto prima di tutto - non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla classifica finale di entrambe le squadre in lizza: comunque fosse andata, ai play off Cuneo ed ai play out la PFV.

La gara era cominciata in equilibrio, almeno sino a metà del primo quarto. Poi la maggior fisicità ed intensità delle cuneesi rendeva difficile a Bassani & C. manovrare in fase d’attacco e, quindi, crearsi buone occasioni di tiro. Sull’altro fronte, invece, le “collegiali” imperversavano con efficaci contropiedi, frutto della loro supremazia a rimbalzo e della forte pressione difensiva, oltre ai secondi tiri ottenuti grazie ai rimbalzi d’attacco.

La PFV faceva quel che poteva, contenendo a -10 (17-27) il distacco alla fine del primo periodo, ma cedendo di brutto nel secondo, in cui proprio non riusciva a difendere bene ed a trovare buoni tiri, per un preoccupante 27-52 a metà match.

Nella seconda parte di gara, invece, la PFV riusciva a rialzare la testa, e vinceva entrambi i quarti finali di tre punti (46-68 al 30’), riducendo lo scarto e mostrando una difesa più attenta ed una reazione più efficace alla pressione difensiva avversaria che, va detto, si andava attenuando con il passare dei minuti.

La differenza finale nel punteggio (-19) ci sta tutta, stante la differenza fisica e tecnica vistasi n campo ma, se si considera che la PFV aveva di fronte una delle “grandi” del campionato, è del tutto accettabile.

Una buona prova dunque, che dimostra che la squadra è viva ed ha voglia di battersi nella fase dei play out, nel previsto girone all’italiana a tre con Area Pro 2020 e Novara. L’ultima retrocede ed in casa vercellese si auspica che non sia la PFV.

Nella gara odierna Bendazzi ha dovuto fare a meno di Giulia Leone (frattura dello sterno rimediata nell’ultima gara a Castelnuovo) e Irene Deangelis, infortunata. In compenso ha rimesso piede in campo Camilla Acciarino, apparsa in discrete condizioni di forma, nonostante la lunga assenza per il grave infortunio subito nel gennaio scorso.

Ora si attende il calendario dei play off.