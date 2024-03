Giovanili della PFV: le gare di sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 marzo

CAMPIONATO UNDER 19

Seconda fase – Coppa Piemonte

Girone Unico – 5^ ed ultima giornata di ritorno

Vercelli– Palestra S. Media Pertini – C.so Tanaro 3

Lunedì 25.3.2024 ore 19,30

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” – Pink Basket Torino 54-49

(parziali: 11-7; 21-11; 37-27: 54-49)

Tabellino PFV: Chillini 4; Francese A.16; Barbero 5; Dipace 1; Francese E.; Prinetti 8; Nicosia, Roggero 13; Carrozza 7; Giuliani; – Allenatore: Gianfranco Anastasio

Nell’ultima giornata del girone di qualificazione la PFV ha affrontato in casa Pink Basket Torino, prevalendo per 54-49.

Va detto preventivamente che coach Anastasio ha dovuto fare a meno di elementi importanti come Giorgi (infortunatasi sabato con le Under 17), oltre che a Dykrane, Rizzato e Porcelli per motivi vari.

Inoltre la squadra vercellese era arbitra del proprio destino, poiché vincendo avrebbe automaticamente affrontato nel turno successivo la “solita” Basket Venaria, (già incontrata 4 volte quest’anno) oppure, in caso di sconfitta, la stessa Pink Basket che sarebbe, così, arrivata terza.

Naturalmente, all’insegna della massima sportività cui si ispira il sodalizio vercellese, la squadra, seppur incompleta, ha dato tutto in campo e ne è scaturita una vittoria che conferma la PFV al 2° posto del girone di Coppa già ampiamente conquistato e la qualifica alle semifinali di Coppa Piemonte, come già detto contro Basket Venaria, classificatasi terza. L’altra semifinale sarà fra Lapolismile Torino (1^) e Pink Basket Torino (4^).

Le gare si giocheranno l’8 ed il 15 aprile, con eventuale bella sul campo della meglio classificata nella prima fase. La finale sarà in gara unica ed è in programma l’8 maggio p.v.

La PFV “Carmen Fiori”, se saprà mantenere il suo attuale momento di forma, ha la concreta possibilità di guadagnarsi l’accesso alla finale, verosimilmente contro Lapolismile Torino, il che sarebbe già un risultato apprezzabile, vista la superiorità dell’avversaria.

Venendo alla partita dell’ultima giornata del girone di qualificazione, va detto che è stata non bella ma molto intensa e combattuta, come da tradizione fra le due squadre in questione, con la PFV rimaneggiata per le assenti come già ricordate, peraltro ben sostituite dalle compagne che sono scese in campo.

Dopo un inizio di studio in perfetto equilibrio, era Roggero con una serie di bersagli a dare una prima scossa al punteggio (11-7 al 10’) che veniva arrotondato nel secondo periodo quando cominciavano a carburare anche Francese Arianna, Barbero e Prinetti in fase offensiva.

A metà gara la PFV “Carmen Fiori” aveva messo da parte un vantaggio di +10 (21-11) limitando a 4 i punti subiti nel quarto, con una buona difesa. Vantaggio che si sarebbe rivelato decisivo nel finale.

Nella ripresa, invece, regnava un perfetto equilibrio, ed i punti realizzati erano 16 per parte, cosicché il divario si manteneva inalterato anche al 30’.

Nell’ultimo periodo, invece, Pink Basket dava il tutto per tutto per vincere e centrare il terzo posto (che le avrebbe consentito di affrontare in semifinale la PFV e non la fortissima Lapolismile) ma la sua rimonta si esauriva a metà, con lo svantaggio che veniva dimezzato senza però essere annullato.

Vittoria meritata dunque che permette alla PFV l’accesso alle semifinali contro Basket Venaria, già incontrata e sconfitta quattro volte in questa stagione.

L’auspicio è che la squadra possa essere al completo in occasione delle prossime importanti gare.