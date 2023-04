Prime prove di scambio culturale Erasmus-docenti al Liceo Musicale “Lagrangia”

Nella settimana dal 17 al 20 aprile il Liceo Musicale “Lagrangia” ha ricevuto la graditissima visita di un gruppo di docenti in progetto Erasmus provenienti dalla Spagna e in particolare dal Conservatorio di Cartagena, un Conservatorio “Professional” che annovera allievi d’età simile a quella degli allievi delI’Istituto vercellese. Il programma che ha dello scambio è stato intensissimo: lunedì i tre docenti, Miguel Ángel, Juan Manuel Ruiz and Juan Manuel Sánchez, rispettivamente di Pianoforte, Chitarra ed Oboe, hanno assistito al micro-concerto di presentazione degli allievi del Lagrangia che, in Aula Magna, hanno proposto una selezione del loro programma musicale per orchestra, coro e quartetto jazz.

I tre docenti sono rimasti affascinati da queste prime esecuzioni dei ragazzi: in particolare un’ovazione ha suscitato l’esecuzione orchestrale di Africa dei Toto, un classico evergreen che raramente entra nel repertorio d’orchestra.

Per meglio analizzare la realtà del programma musicale italiano nelle sue varie declinazioni di ordine e grado, i docenti hanno poi visitato la Scuola Media Ferrari, e, martedì 18 si sono recati al Conservatorio di Alessandria, con cui il Liceo vercellese è consorziato, per verificare similitudini e differenze con il loro Istituto. Infine, mercoledì, in mattinata, c’è stata per loro una sorpresa rara: insieme ad un gruppo di allievi di IV Liceo si sono recati al Museo della Scala di Milano una delle istituzioni più affascinanti d’Europa per i cultori della Musica e del Teatro.

Nel pomeriggio di mercoledì 19, è stata la volta dei docenti stranieri raccontare sé stessi e la loro arte agli studenti del Musicale, attraverso tre ore di lezioni aperte di piano, oboe e chitarra destinate agli allievi vercellesi.

Infine, come degna conclusione della visita in Italia, il Liceo Musicale ha organizzato, in collaborazione con la Società del Quartetto, un concerto con alcuni dei migliori studenti del triennio, che si è tenuto sempre mercoledi 19 aprile, in serata, nella spettacolare cornice Museo Borgogna.

L’esperienza degli scorsi giorni ha costituito un primo ma importantissimo esperimento per future esperienze all’estero anche da parte dei docenti e degli allievi del Musicale, similmente a quelle degli altri indirizzi dell’Istituto Lagrangia già fortemente consolidate.