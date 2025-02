Festival Internazionale del Riso: un viaggio nel cuore del riso italiano alla BIT di Milano

Il mondo del riso, eccellenza italiana per storia e tradizione, si prepara a essere protagonista della scena internazionale con Risò, il Festival Internazionale del Riso che si terrà a Vercelli dal 12 al 14 settembre 2025, per celebrare la coltura e la cultura del riso. La manifestazione, annunciata ufficialmente lo scorso 25 settembre durante il G7 Agricoltura di Ortigia e presentata al TTG di Rimini lo scorso 9 ottobre, e nei giorni scorsi a Fruit Logistica a Berlino, alla presenza del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dell’Assessore regionale all’Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi, Paolo Bongioanni e del Presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino, è stata illustrata alla BIT di Milano, la più importante vetrina internazionale in Italia dedicata al turismo. Il 10 febbraio 2025, presso il Padiglione della Regione Piemonte, gli organizzatori, Provincia di Vercelli, Comune di Vercelli e Ente Nazionale Risi, hanno illustrato come Risò si proponga essere un’occasione per far conoscere a livello internazionale la tradizione risicola vercellese, ma anche per promuovere l’eccellenza del riso italiano, simbolo di qualità, sostenibilità e di un territorio ricco di storia e di innovazione. Il Presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino, ringraziando il Ministero dell’Agricoltura, il Comune di Vercelli e l’Ente Risi per “aver sostenuto da subito l’idea di un grande evento che possa essere una vetrina e insieme un rilancio del territorio vercellese e del Piemonte”, ha dichiarato: “Il Festival Internazionale aspetta tutti a settembre e promette un’immersione nella coltura e cultura del nostro “oro bianco”. Una grande opportunità, proprio nell’anno internazionale del riso, poter presentare Risò e la nostra provincia qui a BIT”. Risò rappresenta un’opportunità unica per scoprire la filiera del riso, dalle tecniche di coltivazione fino alle molteplici applicazioni culinarie. Un’occasione imperdibile per appassionati, professionisti del settore e turisti, come commentato dal Sindaco del comune di Vercelli, Roberto Scheda: “Stiamo organizzando una vera e propria rete culturale che trasformerà Vercelli nel cuore pulsante della manifestazione. Risò sarà soprattutto l’amalgama per crescere insieme essendo un grande volano per tutto il territorio”. Il Festival si preannuncia una celebrazione dell’identità vercellese, e si prepara ad accogliere tutti coloro che desiderano scoprire la tradizione risicola piemontese, che affonda le radici in secoli di storia. “L’Ente Nazionale Risi collaborerà con la Provincia di Vercelli ed il Comune di Vercelli, alla realizzazione dell’evento. “La città di Vercelli ed il suo territorio, saranno il fulcro del mondo risicolo. - ha aggiunto la Presidente dell'Ente Nazionale Risi, Natalia Bobba, ribadendo il valore del riso come prodotto di eccellenza per il settore agricolo e gastronomico - Business, convegni, storia, tradizioni, arte, gastronomia, cultura, e tanto altro faranno da cornice al protagonista indiscusso: il riso. L’Ente Nazionale Risi, ente pubblico economico a sostegno della filiera risicola italiana, ha condiviso e sostenuto il progetto fin dall’inizio. Sarà parte attiva nell’organizzazione di incontri con le rappresentanze politiche ministeriali del settore e non mancherà la realizzazione di un convegno a carattere scientifico /divulgativo. La creatività artistica dell’Ente, porterà le risaie addirittura sul sagrato della splendida basilica dedicata a Sant’Andrea, una realizzazione che desterà stupore e curiosità tra i visitatori della fiera”. Durante Risò sarà possibile partecipare a degustazioni, show cooking, laboratori e conferenze, approfondendo le tecniche di coltivazione e le innovazioni che caratterizzano il settore. Saranno anche organizzati, in collaborazione con l’ATL Alto Piemonte, tour ed escursioni tra le risaie, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico locale, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare. “Il Festival Internazionale del Riso è una grande occasione per promuovere al meglio il territorio risicolo in tutta la sua autenticità. – hanno sottolineato la Presidente di ATL – Terre dell’Alto Piemonte, Raffaella Afferni e il Consigliere territoriale del vercellese, Massimo Maio - Risò si propone di valorizzare le terre del riso e in particolare Vercelli a livello internazionale, facendo luce sulla cultura e sulle tradizioni di queste zone, che ne definiscono appieno l’identità. ATL – TERRE DELL’ALTO PIEMONTE sostiene e collabora a questo progetto di grande importanza, con iniziative volte a promuovere le ricchezze culturali e naturalistiche del suo territorio”. Per maggiori informazioni: www.festivaldelriso.it