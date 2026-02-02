Fiera in Campo, la 47° edizione guarda alla tecnologia e ai droni

E' l'utilizzo dei droni il tema al centro del convegno di apertura della 47° edizione della Fiera in Campo. La manifestazione organizzata di Anga, organizzazione che riunisce i giovani di Confagricoltura, si svolgerà dal 20 al 22 febbraio al Centro Fiere di Caresanablot.

A presentare il programma della tre giorni, che si caratterizza per la possibilità di vedere i mezzi all'opera nel corso delle prove in campo, sono stati la vice presidente Anga Vercelli Biella, Daniela Calciati; il presidente di Confagricoltura, Benedetto Coppo e i rappresentanti delle aziende che sostengono la manifestazione: Francesco Nicolello per l'omonima azienda main sponsor dell'evento; Roberto Garella per l'Agricola Perazzo e Bresciani, sponsor tecnico così come Topcon, rappresentata da Giovanni Chiò, e Zurich Bank rappresentata da Marianna Tos.

Negli spazi del Centro Vercelli Fiere, 140 espositori - che rappresentano il top di gamma nel settore della risicoltura - presenteranno le novità tecniche e tecnologiche pensate per un mondo alla ricerca di sostenibilità, competitività e riduazione dei costi di produzione. Sabato e domenica, sia al mattino che al pomeriggio, prove in campo mentre venerdì, al termine del convegno di apertura, ci sarà un dimostrazione dedicata ai droni. Nel corso della manifestazione spazio anche alla 12° edizione della Fiera di Modellismo, sempre apprezzata dagli appassionati.

Al lavoro, per l'organizzazione dell'evento che ogni anno porta migliaia di visitatori nel vercellese, c'è un team di circa 60 volontari Anga: ingresso 8 euro.

«Trovare nuovi mercati, difendere l'eccellenza italiana, ragionare su un utilizzo mirato della tecnologia rappresentano le sfide di un mondo economico e sociale nel quale il nostro territorio trova le proprie radici - ha rilevato Davide Gilardino, presidente della Provincia -. Mi complimento con il fantastico team di Anga per il lavoro svolto e per la capacità di essere sempre attenti alle innovazioni del settore».

Nei giorni successivi alla Fiera torna infine la Settimana del Riso, con appuntamenti tecnologici, visite in azienda, visita guidate alla scoperta della città e "Risotto days" nei ristoranti.